Опер по вызову - 7 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 13:07 ,

Новый сериал-фильм Опер за викликом 7 серия Скелеты в шкафу 20 марта. Лидия берет отпуск за свой счет. “Деда” тревожит её состояние, так как приближается годовщина гибели старшей сестры Лидии. Страшная трагедия, которая произошла в детстве, не может отпустить девушку и во взрослом возрасте. Трофимов по просьбе начальника устраивает слежку за Лидией. Остросюжетный сериал про сообразительного и харизматичного капитана Артема Трофимова. Трагическая гибель невесты в корне меняет его жизнь, желание наказать убийцу приводит его в Департамент криминальной разведки.



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