Осколки - 15 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 11:43 ,

Новый сериал-фильм Осколки 15 серия 20 марта. У Александры сломан позвоночник, она парализована. Между Прокопьевыми и Марией наступает примирение. Кристину исключают из правления фонда. Мария мирится с Олегом, признается, что никогда не допустит, чтобы Сергей был рядом с девочками. Это слышит Сергей, он злится. Помощник Андрея в финансовых махинациях, чтобы обезопасить себя, убивает Андрея. Ульяна бросает учебу и собирается уехать работать волонтером. В фильме снимались: Наталия Антонова, Александр Дьяченко, Татьяна Черкасова, Валерия Бурдужа, Аглая Тарасова, Анна Дулова, Кира Кауфман, Дмитрий Пчела, Ольга Миропольская, Алексей Одинг, Валерий Кухарешин, Борис Хвошнянский, Юлия Куварзина



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