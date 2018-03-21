Осколки - 16 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 18:49 ,

Новый сериал-фильм Осколки 16 серия 20 марта. Виктор преследует Сергея, увезшего Варю, звонит Олегу. Олег и Мария отправляются в погоню, подключается полиция. Виктор случайно убивает Сергея. Александра готовится улетать на реабилитацию в США вместе с Анной. Две семьи собираются за одним столом и впервые спокойно и здраво обсуждают ситуацию и ближайшее будущее. Кристина строит финальный план мести Прокопьевым, проникает в особняк, чтобы застрелить Виктора и Олега. В фильме снимались: Наталия Антонова, Александр Дьяченко, Татьяна Черкасова, Валерия Бурдужа, Аглая Тарасова, Анна Дулова, Кира Кауфман, Дмитрий Пчела, Ольга Миропольская, Алексей Одинг, Валерий Кухарешин, Борис Хвошнянский, Юлия Куварзина



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