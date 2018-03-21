Отец Литвиненко обвинил в его убийстве соратника Березовского

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был убит в Лондоне своим соратником Александром Гольдфарбом, близким к бизнесмену Борису Березовскому. Такую версию на шоу «Пусть говорят» выдвинул отец Александра Литвиненко Вальтер.

Как отмечает «Интерфакс», в 2000 году Гольдфарб возглавил основанный Березовским «Фонд гражданских свобод». Также он помог Литвиненко-младшему бежать из России — в 1998 году Александр Литвиненко и другие сотрудники ФСБ заявили, что начальство приказало им убить Березовского.

Литвиненко умер в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

По версии британских правоохранительных органов, за убийством стоял бывший охранник Березовского, ныне депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. Сам он отвергал эти обвинения; из России его не выдали.

По словам Вальтера Литвиненко, о том, что сына убил Гольдфарб, сразу после его смерти ему сообщила супруга Гольдфарба.

«Заходим, а там Гольдфарба жена сидит молоденькая девочка, рыдает, плачет: Волтер, Волтер, Алекс килл Александр» («Алекс убивать Александра»), — заявил Вальтер Литвиненко, уточнив, что Волтер — это он, а Алекс — Александр Гольдфарб.

Во время шоу Литвиненко-старший сидел рядом с Луговым, с которым тепло поздоровался.