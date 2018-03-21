Отечественные меха могут стать дешевле

Законопроект о снижении НДС на продукцию звероводства готовится к внесению в Госдуму

Первое января 2019 года звероводы страны называют «часом икс». Именно с этого момента звероводческие хозяйства начнут уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость. Налоговое бремя на отрасль, таким образом, вырастет в полтора раза. И это означает, что об отечественных мехах на рынке можно благополучно забыть.

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«Звероводческая отрасль — это очевидный драйвер роста. Сегодня оставить её без поддержки — значит сдать без боя наш рынок меховых изделий Турции и Китаю», — заявила член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова на «круглом столе» в Госдуме 20 марта.

Про драйвер роста — это не громкие слова. В начале 90-х Россия производила до 40 процентов пушнины в мире. Доходы от её экспорта составляли более 300 миллионов долларов в год. При этом общий спад промышленного производства в стране звероводов практически не коснулся. Более лее того, наметились предпосылки для роста.

Структура производства мехов в РоссииНорка84%Соболь12%Песец и лиса3%Прочие породы1%

«В стране сегодня работают 40 предприятий с общим маточным поголовьем 450 тысяч голов. При этом объёмы капитала, которые готовы вкладывать инвесторы в звероводство, позволяют прогнозировать в ближайшем будущем увеличение количества звероводческих предприятий на 25 процентов», — отметил председатель Национальной ассоциации звероводов Владимир Бозов.

Интерес инвесторов к звероводству в России вызван двумя факторами. Первый — это необычайно усилившееся давление «зелёных», которые буквально выживают звероводов из стран Европы. «Эта ситуация может стать для нашей страны уникальной возможностью. Вековые традиции выделки шкур, наличие кормовой и хозяйственной базы — всё это делает Россию крайне притягательной для производства меховой продукции», — рассказал директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов. Читайте по теме

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При этом Минсельхозу удалось создать и довольно привлекательные экономические условия для звероводов. И в этом заключается второй благоприятный для развития звероводства фактор. В налогообложении отрасли сейчас применяют единый сельскохозяйственный налог. Это позволяет хозяйствам успешно развиваться и наращивать экспорт. Благо цены на пушнину постоянно растут. В 2013 году цена норковой шкурки на мировом рынке составляла почти 90 евро. «Под эту конъюнктуру многие хозяйства смогли обновить поголовье, обновить техническую базу», — рассказал Владимир Бозов.

Он считает, что с введением нового налогового режима с 2019 года, когда по решению Минфина к единому сельскохозяйственному налогу на продукцию звероводства добавят ещё и 18-процентный налог на добавленную стоимость, обо всём этом придётся забыть. «Такая ноша окажется неподъёмной для многих звероводческих предприятий. Мы не сможем конкурировать с Турцией, Китаем, Прибалтикой, которые уже сегодня ведут активную борьбу за наш рынок», — считает руководитель одного из звероводческих хозяйств Якутии Максим Васильев.

Выиграет и бюджет, и покупатель

Сегодня почти 60 процентов мехов на отечественном рынке — зарубежного производства. При этом большая часть из них ещё и ввезена нелегально. Введённое с 1 августа прошлого года обязательное чипирование всех меховых изделий, ввозимых на территорию России, выявило огромное количество контрафакта.Только во время одного рейда в октябре прошлого года в крупных торговых центрах Москвы Роспотребнадзором было арестовано более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше семи миллионов рублей. Читайте по теме

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По мнению Харона Амерханова, продукция отечественных зверосовхозов может стать достойной альтернативой контрафактному меху. При этом эксперты рынка считают, что в случае насыщения рынка отечественной легальной продукцией цены на меха станут ниже за счёт естественной конкуренции, а поступления в бюджет от продажи мехов на внутреннем рынке значительно превысят поступления от налога на добавленную стоимость, на котором так настаивает сегодня Минфин.

«Не стоит резать курицу несущую золотые яйца», — считает Светлана Максимова, которая готовит законопроект о снижении НДС на продукцию звероводства. Говоря о перспективах принятия этого документа, она отметила, что необходимо дождаться заключения Правительства. «Я надеюсь, что здравый в смысл в Правительстве всё же возобладает и будет принято решение дать звероводству в России развиваться, завоёвывая внутренний рынок», — сказала депутат. Иными словами, совсем скоро мы узнаем, станут ли доступнее на нашем рынке столь полюбившиеся российским женщинам шубки и шапки.

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