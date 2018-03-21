Отравление Скрипаля срежиссировано; режиссеры в Британии

Владимир Ермаков, директор департамента МИД РФ, выдвинул версию, что отравление бывшего полковника Скрипаля и его дочери Юлии могло быть срежиссировано. Он предположил, что покушение на убийство - дело рук британских спецслужб.

По мнению одного из экспертов, не существует нервно-паралитического газа «Новичок», есть система боевого применения. Формула газа известна, и его можно изготовить в любой оснащенной химической лаборатории. Для идентификации газа необходимо сделать сравнение спектральных анализов двух газов. По этой причине британская сторона не предоставляет и вряд ли предоставит образец газа, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

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