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Ожирение притупляет чувство вкуса


Добавлено: 21 мар 2018 в 18:01, Категория: Новости на сегодня
Ожирение притупляет чувство вкуса

Научный журнал Appetite опубликовал исследование троих ученых Корнельского университета, согласно которому при ожирении притупляется чувство вкуса. Такой вывод предлагает новое понимание того, почему некоторые люди входят в постоянный цикл увеличения веса, а также дает надежду на разработку новых методов похудения, основанных на вкусовом восприятии.

В ходе исследования разные группы мышей содержались или на обычной диете, или получали жирную пищу, отчего у них развивалось ожирение. Авторы работы обнаружили, что в течение восьми недель мыши с ожирением потеряли 25% своих вкусовых рецепторов. Вероятно, вкусовые рецепторы и их клетки-предшественники особенно чувствительны к повреждению от химических веществ, которые возникающих при ожирении, что приводит к быстрому снижению их числа.

Отдельно в работе было рассмотрено действие одного из таких веществ, так называемого фактора некроза опухоли – альфа (TNF-alpha). Он относится к цитокинам – молекулам, регулирующим иммунную систему. Влияет это вещество на целый ряд процессов в организме. Выработка ФНО-альфа увеличивается при ожирении. В проведенном авторами работы эксперименте у мышей, которые генетически были неспособны вырабатывать ФНО-альфа, не отмечалось снижения числа вкусовых рецепторов.

Исследователи считают, что ухудшение восприятия вкуса запускает механизм обратной связи. Организм ошибочно воспринимает еду, как менее питательную, поэтому чувство насыщения наступает позже, и это ведет к дальнейшему развитию ожирения. Это согласуется с данными других исследований. В одном из них было показано, что у людей с более высоким индексом массы тела реакция мозга на еду снижена. Поэтому им надо есть больше, чтобы получить от “системы вознаграждения” в мозге то же количество дофамина. Еще одна работа доказывает, что у людей с притупленным чувством вкуса характерна тяга к более сладким и более жирным продуктам.

Сейчас ученые планирует установить, наблюдается ли тот же процесс у людей. «Наша физиология, конечно, не идентична мышиной, но наши вкусовые рецепторы функционируют очень похоже, и, когда мы страдаем ожирением, усиливаются те же факторы, связанные с воспалением, которые мы считаем ответственными за потерю вкуса», – говорит один из авторов работы Робин Дандо (Robin Dando).



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Добавлено: 21 мар 2018 в 18:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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