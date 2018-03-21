Ожирение притупляет чувство вкуса

Научный журнал Appetite опубликовал исследование троих ученых Корнельского университета, согласно которому при ожирении притупляется чувство вкуса. Такой вывод предлагает новое понимание того, почему некоторые люди входят в постоянный цикл увеличения веса, а также дает надежду на разработку новых методов похудения, основанных на вкусовом восприятии.

В ходе исследования разные группы мышей содержались или на обычной диете, или получали жирную пищу, отчего у них развивалось ожирение. Авторы работы обнаружили, что в течение восьми недель мыши с ожирением потеряли 25% своих вкусовых рецепторов. Вероятно, вкусовые рецепторы и их клетки-предшественники особенно чувствительны к повреждению от химических веществ, которые возникающих при ожирении, что приводит к быстрому снижению их числа.

Отдельно в работе было рассмотрено действие одного из таких веществ, так называемого фактора некроза опухоли – альфа (TNF-alpha). Он относится к цитокинам – молекулам, регулирующим иммунную систему. Влияет это вещество на целый ряд процессов в организме. Выработка ФНО-альфа увеличивается при ожирении. В проведенном авторами работы эксперименте у мышей, которые генетически были неспособны вырабатывать ФНО-альфа, не отмечалось снижения числа вкусовых рецепторов.

Исследователи считают, что ухудшение восприятия вкуса запускает механизм обратной связи. Организм ошибочно воспринимает еду, как менее питательную, поэтому чувство насыщения наступает позже, и это ведет к дальнейшему развитию ожирения. Это согласуется с данными других исследований. В одном из них было показано, что у людей с более высоким индексом массы тела реакция мозга на еду снижена. Поэтому им надо есть больше, чтобы получить от “системы вознаграждения” в мозге то же количество дофамина. Еще одна работа доказывает, что у людей с притупленным чувством вкуса характерна тяга к более сладким и более жирным продуктам.

Сейчас ученые планирует установить, наблюдается ли тот же процесс у людей. «Наша физиология, конечно, не идентична мышиной, но наши вкусовые рецепторы функционируют очень похоже, и, когда мы страдаем ожирением, усиливаются те же факторы, связанные с воспалением, которые мы считаем ответственными за потерю вкуса», – говорит один из авторов работы Робин Дандо (Robin Dando).