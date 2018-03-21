Парубий надеется на мудрость Запада по Северному потоку-2

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия заседания парламента призвал страны ЕС ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Украинская правда.

«Напомню, что две недели назад, по инициативе Украины, главы парламентов Украины, Литвы, Польши и Молдовы подписали совместное письмо о недопустимости проекта «Северный поток-2», который является угрозой для энергетической безопасности Украины. И очень важно, что наш голос был услышан», — сказал Парубий.

Он привел слова спикер Госдепа Хизер Нойерт о возможных санкциях в отношении причастных к строительству газопровода компаний.

«Высоко ценим поддержку Украины нашими союзниками и призываем другие страны, в частности, страны ЕС, ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода», — добавил спикер.

Он назвал «Северный поток-2» российским оружием в войне не только против Украины, но и против всех стран свободного мира, и выразил надежду на «стратегическую мудрость международных партнеров».

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против причастных к «Северному потоку-2».

Фото: УНИАН