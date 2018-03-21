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Перевод Forbes: Последний бой Владимира Путина?


Добавлено: 21 мар 2018 в 00:36, Категория: Новости на сегодня
Перевод Forbes: Последний бой Владимира Путина?

Перевод статьи, опубликованной на сайте Forbes 19марта.

Автор: Кеннет Рапоза Перевод: Шарий.NET

Он вернулся!

Владимир Путин на Западе стал своего рода изгоем, но им придется вести с ним дела еще до 2024 года. После этого — занавес для современного царя, аристократов-миллиардеров, которые некогда правили Россией до большевиков, основавших СССР. Советы были самым злейшим врагом США и Европы, а постсоветская Россия — наш крупнейший враг сегодня. Многое изменилось….

Никто не сомневался в победе Владимира Путина. Он получил 74% голосов. Официальное заявление о его переизбрании будет сделано 29 марта.

В сети появились кадры, на которых женщины набивают урну дополнительными избирательными бюллетенями. Перебежчик и шпион Эдвард Сноуден опубликовал соответствующее видео у себя в Twitter и призвал россиян “вернуть контроль над своим будущим”.

The ballot stuffing seen today in Moscow and elsewhere in the Russian election is an effort to steal the influence of 140+ million people. Demand justice; demand laws and courts that matter. Take your future back. https://t.co/Jh6W8gq7Zx

— Edward Snowden (@Snowden) March 18, 2018

Если доверять данным избирательных комиссий, то российский президент получил самую значительную поддержку населения в процентном соотношении за все свои избирательные кампании.

Политическая драма в России сказалась на цене акций VanEck Vectors Russia ETF, которая все равно превзошла индекс развивающихся рынков MSCI, несмотря на то, что находился в красной зоне на протяжении всего понедельника. Только у Бразилии дни выдались получше.

“В следующие шесть лет будут предприниматься попытки выстроить коалиционное правительство, состоящее из двух лагерей российской бюрократии. В первом лагере делают акцент на экономическом развитии страны и рассматривают Россию в качестве современной экономики, привязанной к остальному миру. Во втором лагере засели милитаристы, которые считают экономику одним большим заводом — промышленным комплексом советского типа”, — подчеркнул старший исследователь Carnegie Moscow Center Александр Баунов.

Это последнее “ура” для Путина. Он справился с тем, что большинство россиян считают успешным переходом от эры Бориса Ельцина к современной России. Люди могут позволить себе приобрести автомобиль. Молодые энтузиасты могут основать собственный бизнес. Здесь быстро развивается блокчейн и криптовалюты, и, конечно же, богатый товарооборот.

Хотя в России множество политических тайн, интриг и возмутительной коррупции с элементами насилия, можно с уверенностью сказать, что половина населения страны предпочитает жесткий стиль управления Путина возвращению коммунизма. После Путина Россия, скорее всего, столкнется с еще одним националистом, который, в лучшем случае для Запада, согласится на сотрудничество во внешней политике.

Если же смотреть с точки зрения россиян, то у них нет такого кандидата, который полностью бы удовлетворил Брюссель. Для Вашингтона всегда будет что-то не так и не то, а к России всегда будут относиться по-другому, чем к другим развивающимся рынкам.

И это не изменится в следующие шесть лет.

Но эти шесть лет дают Путину еще один шанс, последний, на осуществление экономической политики, которой он так долго хвастался, включая приватизацию. Элиты Минфина и Центробанка уже пришли к консенсусу, но националисты в оборонной сфере и бывшие руководители КГБ менее склонны к изменениям. Они больше выступают за конфронтацию с Вашингтоном, а в Вашингтоне довольны тем, что могут и дальше играть с огнем. Это хорошо для бизнеса, связанного с оборонным сектором, консалтингом и шпионажем, а именно представители этих сфер являются самой значительной частью бюрократического аппарата и в России, и в США.

Между тем, общественность одним глазом следит за напряжением между Западом и Россией, а вторым — за публичными российскими компаниями. Важнейшие аспекты экономической политики в какой-то мере зависят от внешних факторов, сделки с ОПЕК и международных санкций.

Новая Россия… вновь?

Эти ключевые аспекты экономической политики сфокусированы на развитии инфраструктуры и модернизации промышленной базы либо в направлении системы советского типа, либо же по западному образцу. Рынок будет следить за тем, кого Путин назначит на главный экономический пост в этом году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев входит в “близкий круг” приближенных президента, поэтому, скорее всего, сохранит свою должность. Если же он уйдет в отставку и придет кто-то более милитаристский, с советскими взглядами на экономику, то это приведет к масштабной продаже российских ценных бумаг.

Экономическая команда президента предложит его список целей по развитию до 2024 года в середине апреля. Основные должностные лица будут назначены в течение следующих четырех недель после того, как предложение будет подано.

В этом году Санкт-петербургский экономический форум планируется как огромное международное мероприятие, где Путин изложит свои внешнеполитические цели. Французский лидер Эммануэль Макрон и японский премьер-министр Синдзо Абэ уже подтвердили свое участие.

Их присутствие очень важно для Владимира Путина, поскольку предоставляет ему некоторую легитимность и показывает, что Россия является неотъемлемой частью мировых дел и глобализированной экономики.

Однако участие Макрона теперь под вопросом из-за нового витка конфронтации, связанного с санкциями и историей об отравлении двойного агента, российско-британского шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании, к чему якобы русские были причастны.

Обозреватели предполагают, что в свой последний срок Путин сделает акцент на цифровой экономике и нетоварном экспорте.

Программа развития цифровой экономики была анонсирована в качестве приоритетного направления, а Путин выразил озабоченность отставанием страны по вопросам искусственного интеллекта. Экономические советники президента, Андрей Белоусов и Герман Греф, считают дигитализацию — инструментом для ускорения экономического роста. Сам глава государства назвал это вопросом национальной безопасности из-за опасений, что страна может отстать от Китая и США.

Путин планирует вдвое увеличить нетоварный экспорт за следующие шесть лет. Он также подчеркнул, что экспорт инженерной продукции должен быть увеличен до $50 млрд в год, согласно докладу московской компании Kesarev Consulting.

Если же правительство действительно хочет нарастить нетоварный экспорт, то это может привести к устранению существующих торговых барьеров и стимулированию экспорта продукции иностранных компаний, производства которых расположены в России.

“Поскольку это, вероятно, его последний срок, то многие представители элит могут относиться к нему как к “хромой утке”. Для Путина это риск потери лояльности и угроза политической дестабилизации”, — считает партнер Kesarev Consulting Юрий Панасик.

Он убежден, что облик постпутинской России уже обсуждают многие, что окажет влияние на решения самого президента Путина.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 00:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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