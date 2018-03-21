Пэрис Джексон и Кара Делевинь подогрели слухи о своем романе

Пэрис Джексон и Кара Делевинь

Об отношениях 19-летней Пэрис Джексон и 25-летней Кары Делевинь заговорили еще в ноябре прошлого года — тогда пару застукали вместе около одного из лондонских клубов. А на днях девушки снова подогрели слухи о своем романе, когда дочь Майкла Джексона опубликовала в Snapchat совместные с Карой фотографии.

Пэрис Джексон и Кара Делевинь

На снимках видно, что актрисы, обнявшись, лежат на кровати и смотрят фильм "Кэрол" (Carol). Эта картина, главные роли в которой исполнили Кейт Бланшетт и Руни Мара, рассказывает о любви, вспыхнувшей между двумя женщинами, — довольно символичный выбор фильма в сложившейся ситуации.

Фото из Snapchat Пэрис Джексон

Нельзя отрицать, что между ними пробежала искра,

— говорил не так давно инсайдер об отношениях между Джексон и Делевинь.

Напомним, что Кара Делевинь долгое время встречалась с певицей Энни Кларк, однако в 2016 году они расстались. Пэрис же никогда открыто не заявляла о своей бисексуальности — у нее был роман с футболистом Честером Кастелло, отношения с барабанщиком Street Drum Corps Майклом Сноди, а еще недавно она встречалась с манекенщиком Тайлером Грином.

Кара ДелевиньПэрис Джексон