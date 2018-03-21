Под супервулканом в США нашли аномальную зону

Исследователи Техасского университета подтвердили существование под Йеллоустонской кальдерой мантийного плюма — горячего потока расплавленной породы, двигающейся от ядра к коре Земли. Это аномальное течение существует отдельно от конвективных течений и считается источником питания для супервулкана, однако некоторые ученые полагают, что геологические процессы в национальном парке объясняются другими механизмами. Статья ученых опубликована в журнале Nature Geoscience.Плюмы традиционно связываются с вулканической активностью. Они представляют собой грибообразные столбы с гладкой «шляпкой» и длинным «хвостом», спускающимся к границе мантии и ядра. Они считаются причиной появления горячих точек, которые находятся во внутренних районах литосферных плит. Однако их существование признается не всеми учеными. В то же время именно мантийный плюм является гипотетическим механизмом образования Йеллоустонского супервулкана.Геологи проанализировали данные сейсморазведки, основанной на регистрации SKS-волн, проходящих через мантию в виде поперечной волны и внешний слой ядра в виде продольной волны (P-волны), а также SKKS-волн, отражающихся от внутренней стороны внешней оболочки ядра. Они вертикально ориентированы, в результате чего значительная часть их пути проходит через плюм.Геологи обнаружили, что под супервулканом находится длинная и тонкая зона, температура которой выше, чем у окружающей мантии. Она наклонена к северо-востоку, а ее диаметр достигает 350 километров. Аномалия начинается на границе мантии и ядра под Калифорнией, и эта картина соответствует мантийному плюму.Эти потоки невидимы для обычных методов сейсморазведки, основанных на регистрации времени прохождения вторичных сейсмических волн (S-волн), которые сдвигают породу перпендикулярно направлению своего движения. Плюмы слабо влияют на скорость S-волн, поскольку последние из-за своей природы проходят почти поперек вертикального потока. Кроме того, горячие точки располагаются в бассейнах океанов, где располагается мало сейсмических станций.Что касается Йеллоустона, то некоторые геологические особенности его недр не соответствуют традиционному описанию мантийного плюма. Ряд исследователей полагает, что процессы, происходящие под супервулканов, связаны с субдукцией — погружением одной части земной коры под другую.