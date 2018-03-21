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Полиция США сняла с Uber вину в смертельном ДТП с беспилотником


Добавлено: 21 мар 2018 в 01:38, Категория: Новости на сегодня
Полиция США сняла с Uber вину в смертельном ДТП с беспилотником

Глава полиции Темпе — пригорода Финикса (Аризона, США) — не усматривает признаков вины беспилотного автомобиля Uber в гибели велосипедистки, с которой управляемая специальным программным обеспечением машина столкнулась на дороге. Среагировать и избежать столкновения не смог бы и управляющий автомобилем водитель, цитирует Сильвию Моир газета San Francisco Chronicle.

«Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом происшествии. Ясно, что было бы очень трудно избежать этого столкновения, независимо от режима, автономного или управляемого, судя по тому, как она выскочила из тени прямо на дорогу», — пояснила начальник полиции.

Впрочем, Моир не исключила, что впоследствии в ходе расследования, которое полиция Тампы ведет вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте и Национальным управлением безопасностью движения на трассах, могут быть выявлены обстоятельства, свидетельствующие о вине водителя, находившегося в салоне автомобиля.

Жертва наезда — 49-летняя бездомная Элейн Херцберг — после столкновения была госпитализирована в бессознательном состоянии и скончалась в больнице. При этом беспилотный Volvo ехал со скоростью 38 миль/ч (61 км/ч) в зоне ограничения до 35 миль/час и даже не попытался затормозить. ДТП произошло на расстоянии около 100 метров от пешеходного перехода.

Компания Uber Technologies остановила тестирование беспилотных автомобилей, которое проводилось в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто на основании разрешения, данного властями Калифорнии в феврале нынешнего года.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 01:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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