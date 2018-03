Последнего в мире самца северного белого носорога усыпили из-за болезни

Самец северного белого носорога по кличке Судан — последний существовавший в мире представитель этого вида мужского пола — скончался в кенийском заповеднике Ол Педжета. Животное пришлось усыпить после продолжительной возрастной болезни, вылечить которую ветеринары не смогли.

«Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости», — цитирует CNN представителя заповедника.

Судану было 45 лет, его мышцы и кости находились в состоянии разрушения, а на ноге образовалась трещина, сквозь которую в организм попала инфекция. Последние две недели носорог не мог даже стоять.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvur Kr?lov? Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

Теперь в мире осталось лишь два северных белых носорога — самки Фату и Наджин. Сотрудникам заповедника удалось собрать и сохранить генетический материал Судана, и теперь они надеются провести процедуру искусственного оплодотворения, чтобы одна из самок произвела потомство, и можно было продолжить работу по сохранению подвида.

«Нам остается только надеяться, что мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов. Несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видам носорогов», — прокомментировал смерть носорога директор курировавшей Судана организации WildAid Питер Найтс (цитата по «Интерфаксу»).

По размерам белые носороги уступают только слонам, и северный подвид является одним из самых крупных. Существует и южный подвид, его представителей насчитывается около 20 тысяч.