Посол США отказался идти в МИД России на встречу по «делу Скрипаля»

Посол США в Москве Джон Хантсман вслед за британским коллегой отказался идти на брифинг МИД России, посвященный отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы посольства.

Там отметили при этом, что американское посольство «рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне».

На встрече, которую МИД России назначил на 21 марта, должны выступить представители департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. На брифинг позвали всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нежелание британского посла Лори Бристоу прийти на встречу, — «наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы».

Сергей и Юлия Скрипаль находятся в реанимации с 4 марта, когда их нашли в британском Солсбери. По данным британских властей, преступление было совершено при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», производившийся в позднем СССР.