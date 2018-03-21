Правительство приравняет e-mail к обычному почтовому адресу

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в законодательство, которые позволят придать юридический статус адресу электронной почты. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство», — сообщил Дворкович в Калининграде на форуме Open Innovations Startup Tour от «Сколково».

В соответствии с поручением нужно будет также сформировать «реестр электронных адресов», добавил чиновник.

Вице-премьер рассказал об этом, отвечая на вопрос одного из участников форума. Тот сообщил о сложностях в общении с налоговой службой через «Почту России».