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Правительство увеличило утильсбор на большинство машин на 90%


Добавлено: 21 мар 2018 в 18:02, Категория: Новости на сегодня
Правительство увеличило утильсбор на большинство машин на 90%

С 1 апреля 2018 года утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличится на 90% и составит 84 тысячи рублей (коэффициент 4,2 умножается на базовую ставку в 20 тысяч). Такую индексацию утвердило правительство России, документ опубликован на портале «Гарант».

Для новых машин объемом двигателя от 2 до 3 литров сбор вырастет на 49,3% — до 126 тысяч рублей (коэффициент 6,3).

Для малолитражек с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16,2% — до 33 тысяч рублей (коэффициент 1,65).

Категория легковых машин с объемом двигателя 1-2 литра — самая массовая, к ней, например, относятся такие модели как Ford Focus, Skoda Rapid, Lada Vesta, Lada Kalina и Kia Rio.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 18:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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