Правовые пробелы при регистрации недвижимости «Роскосмоса» устранят

Читайте по теме
Роскосмос планирует сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году
Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект, уточняющий регистрацию космических объектов «Роскосмосом». Автором инициативы выступило правительство.
«В данном законопроекте упорядочивается учёт недвижимости, которая связана с космическими объектами. Законопроект прошёл все правово-лингвистические экспертизы», — сообщил председатель Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Документ был разработан для восполнения правовых пробелов, связанных с постановкой на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
Переписку в мессенджерах нельзя считать охраняемой законом тайной, заявили в ФСБ
В России определят правила краудфандинга
Россия и Китай будут вместе исследовать Луну и дальний космос