Правовые пробелы при регистрации недвижимости «Роскосмоса» устранят

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«В данном законопроекте упорядочивается учёт недвижимости, которая связана с космическими объектами. Законопроект прошёл все правово-лингвистические экспертизы», — сообщил председатель Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Документ был разработан для восполнения правовых пробелов, связанных с постановкой на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры.

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