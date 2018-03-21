Правозащитники рассказали о методах борьбы с антисемитизмом в Германии

Есть ли в Германии антисемитизм и насколько широко он распространен, причем здесь миграционный кризис в Европе и насколько политизирована тема "импортированных антисемитов" в средствах массовой информации, какие методы используются в борьбе с этим позорным явлением, эти темы были подняты в Берлине во вторник экспертами и социологами в ходе организованного службой Mediendienst Integration пресс-тура для журналистов.Официально программа для журналистов называлась "Антисемитизм в обществе мигрантов". Хотя Германию, в отличие от Канады или США, сложно назвать "страной мигрантов", однако с 2015 года сюда прибыли сотни тысяч людей в поисках убежища. Только в 2015 году ФРГ приняла почти 900 тысяч человек, в основном, граждан Сирии, Ирака и Афганистана, исповедующих ислам. Как сообщает Mediendienst Integration, проведенный Американским еврейским комитетом (AJC) в конце 2017 года в Берлине опрос на тему "Салафизм и антисемитизм в школах" показал, что учителя стараются избегать на уроках таких тем как, к примеру, конфликт на Ближнем Востоке, так как "опасаются вызвать эмоциональные антисемитские высказывания со стороны учеников-мусульман".Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало массовые протесты в Германии в конце 2017 года. В Берлине 8 и 10 декабря 2017 года прошли демонстрации протеста, участники которых жгли израильских флаги на фоне Бранденбургских ворот. Это вызвало острую реакцию у немецких парламентариев, которые даже заявили о необходимости принять закон о выдворении из ФРГ мигрантов-антисемитов.В 2016 году в Германии были зарегистрированы 644 преступления в связи с антисемитизмом, 609 из них совершены "из праворадикальных убеждений", следует из информации МВД ФРГ. Однако в 2017 году эта цифра составила 1453 преступления на почте антисемитизма, из них 1377 — по "праворадикальным мотивам".