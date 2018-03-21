При взрыве в кишиневском магазине погибли двое

В магазине Jardi на улице Матвеевича в молдавской столице — Кишиневе — прогремел взрыв. По предварительным данным, мужчина взорвал гранату у входа в торговый зал. Погибли по меньшей мере два человека.

«Среди погибших продавщица магазина и один мужчина. От взрыва гранаты пострадали еще два человека, которые находились в здании», — сообщает молдавское издание Point.

«По предварительным данным, взрыв прогремел на выходе из магазина после того, как один из покупателей приобрел сигареты. На выходе из магазина сдетонировала граната, которую он имел при себе. Погибли сам мужчина и продавщица магазина. Двое покупателей получили ранения», — сообщает издание Publika.

Под другой версии, взрыв прогремел в результате конфликта между двумя покупателями и продавщицей: якобы мужчинам не хватало денег на приобретение спиртных напитков, и они пытались уговорить сотрудницу магазина отдать им алкоголь за неполную цену, передает noi.md.

Территория вокруг магазина оцеплена полицейскими. Местные СМИ не исключают, что они могут искать другие взрывные устройства или боеприпасы. Очевидец, снявший на видео последствия взрыва, рассказал, что возле входа в магазин лежала сумка камуфляжной расцветки.