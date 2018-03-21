Прокуратура потребовала для историка Дмитриева девять лет строгого режима

Прокуратура запросила наказание в виде девяти лет колонии строгого режима для историка, руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его его адвоката Виктора Ануфриева.

Следующее заседание суда назначено на 22 марта. Дмитриев выступит с последним словом 27 марта. Приговор будет оглашен в конце марта.

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. Следствие сочло порнографическими несколько фотографий приемной дочери историка, хранящиеся в его компьютере, на которых приемная дочь изображена без одежды. По словам Дмитриева, он фотографировал дочь, чтобы отслеживать состояние ее здоровья и отчитываться перед органами опеки.



В конце января Дмитриева освободили под подписку о невыезде после года и одного месяца пребывания в СИЗО Петрозаводска.