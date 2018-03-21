Прокуратура проверит факты отравлений жителей Волоколамска

Генпрокуратура РФ поручила прокурору Подмосковья проверить факты отравлений жителей Волоколамска. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в аккаунте ведомства в Telegram. Читайте по теме

В подмосковном Волоколамске 50 детей обратились за медпомощью

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске 50 детей, учащихся в разных школах, обратились к врачам за помощью, пятеро из них госпитализированы.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства», — говорится в сообщении.

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