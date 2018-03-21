Прямой эфир - Андрей Малахов. Внебрачная дочь Александра Абдулова (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 10:43 ,

Андрей Малахов. Прямой эфир. Лариса Штейман рассказала о романе с артистом последний выпуск 20 марта. Журналистка из Франции утверждает, что родила дочь от народного артиста России Александра Абдулова. Лариса уверяет, что еще во время отношений с Абдуловым они хотели завести ребенка, но эти планы не осуществились из-за того, что актер попал под влияние своих друзей. По ее словам, даже после расставания, из отношения с артистом умерли не сразу — были еще три свидания во Франции. Именно тогда, когда они понимали, что общего будущего у них нет, и был зачат ребенок. Близкие Абдулова не верят в эту романтическую историю, утверждая, что Лариса охотится за наследством бывшего возлюбленного.



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