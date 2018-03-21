Пушков: Трамп осознает, что разрыв контактов с РФ повредит США

Главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу хватило "политической мудрости", чтобы осознать, что разрыв диалога с Российской Федерацией принесет его стране исключительно вред, а не пользу. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.Вчера, напомним, состоялся телефонный разговор между президентами США и России, в рамках которого американский лидер поздравил своего российского коллегу с переизбранием на новый срок. В разговоре, который состоялся по инициативе Вашингтона, звучали, при этом, не только поздравления — стороны обсудили важные проблемы мирового масштаба, а также обменялись мыслями о борьбе с терроризмом и стратегической стабильности.Из диалога между США и РФ никуда не деваются и такие проблемные вопросы, как конфликты в Сирии и на Украине, а также ситуация вокруг Северной Кореи.Звонок Трампа Путину уже успел прокомментировать скандально известный американский сенатор Джон Маккейн — он заявил, что поздравив российского президента с переназначением, американский глава "оскорбил каждого гражданина России", поскольку выборы по мнению Маккейна были далекими от свободных и справедливых.