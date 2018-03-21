Путин поручил проработать список Собчак о помиловании 16 человек

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать список о помиловании 16 политзаключенных, который ему передала Ксения Собчак на встрече c кандидатами в президенты по итогам выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», - сообщил Песков.

Как сообщили в штабе Собчак, в списке 16 фамилий, в том числе фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, крымский активист Александр Кольченко, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, а также брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный и украинский режиссер Олег Сенцов.

Встреча Путина с кандидатами в президенты прошла 19 марта. На встрече Ксения Собчак и Борис Титов передали Владимиру Путину списки тех, кого считают несправедливо осужденными. В ответ Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.