Путин рассмотрит предложение Собчак о помиловании Сенцова

Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам своей администрации заняться изучением переданного российской телеведущей Ксений Собчак списка о помиловании.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил: «Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список».

Известно, что весь список состоит из 16 фамилий, при этом Собчак включила в него еще и заключенных в российских тюрьмах Александра Кольченко и Олега Сенцова.

В списке указаны:

Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты «дела 26 марта»),Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме),Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый),Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции «Стратегии-31»),Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по «делу Ив Роше»),Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за создание экстремистского сообщества),Олег Сенцов (украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).