РБК отозвал работающих в Госдуме журналистов

Медиахолдинг РБК с сегодняшнего дня отзывает всех своих журналистов (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих в Госдуме. Об этом говорится в заявлении РБК.

Отмечается, что решение принято «в знак несогласия» с решением думской комиссии по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств депутата Леонида Слуцкого к российским журналисткам.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — приводит издание позицию соруководителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой.

Отмечается, что отказ от работы в Госдуме не повлияет на освещение работы депутатов.

Ранее сегодня думская комиссия по этике заявила, что «не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм».

До этого три журналистки открыто обвиняли депутата в домогательствах и непристойном поведении.

Одна из них, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова предоставила расшифровку разговора с депутатом, где Слуцкий предлагает ей быть его любовницей, а в какой-то момент, по ее словам, парламентарий «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отскочил.