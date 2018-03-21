Ревизор. Магазины - 2 сезон, 5 выпуск - Нововолынск (19.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 01:21 ,

Ревізор. Магазини 2 сезон 5 серия в Нововолынске последний выпуск 19 марта. Визит Натальи Кудряшовой в город начался с проверки мясного павильона на центральном рынке. В его санитарной зоне ведущая отыскала смертельно опасную отраву, которую запрещено хранить рядом со всем, что соприкасается с продуктами. После такого грубого нарушения она решила отыскать директора рынка, чтобы лично указать ему на все ошибки. В магазине Аладдин Наталья Кудряшова столкнулась с весьма агрессивным директором. Впрочем, сначала ничто не предвещало беды. Но как только ведущая зашла за прилавок магазина, ситуация резко изменилась.















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