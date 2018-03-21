Ревизорро - 6 сезон, 10 выпуск - Калининград (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 15:07 ,

Ревизорро 6 сезон 10 серия Калининград последний выпуск 20 марта. Настасья Самбурская посмотрит, как обслуживают иностранных гостей в отеле «Нессельбек», оценит качество морепродуктов в элитном ресторане «Фиш клуб» и проверит жалобы посетителей «Балтийского» рынка и ресторана немецкой кухни «Тетка Фишер». Какие заведения Калининграда могут похвастаться своим сервисом, увидим в программе. Новый сезон социальной справедливости возглавит неповторимая Настасья Самбурская. Суровая защитница добросовестных рестораторов и гроза антисанитарных условий вывернет сферу услуг наизнанку.



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