Ревизорро. Медицинно - 6 выпуск - Екатеринбург (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 18:49 ,

Ревизорро. Медицинно 6 серия Екатеринбург последний выпуск 20 марта. Оксана Константиновна узнает все о выдаче медицинских справок для получения водительских прав в частной клинике и порядке записи пациентов в одной из больниц города. А также ведущая выяснит, можно ли вернуть деньги за некачественную платную услугу и какую помощь оказывают пострадавшим в ДТП. Проверены: частная клиника «Панацея», «Березовская Центральная городская больница», медицинский центр «Шанс», травматологическая больница №36. Строгая ведущая совместно с консилиумом известных врачей и медицинских менеджеров откроет глаза на российскую медицину.



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