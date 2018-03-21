Рокировка: Трамп выдвинул экс-главу ЦРУ Помпео на должность госсекретаря

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп в прошлый вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно исполняет замглавы госдепа Джон Салливан. Формально Тиллерсон остается госсекретарем до 31 марта.

Согласно регламенту, сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, а потом — полный состав сената (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.