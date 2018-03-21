Роскомнадзор запустил процедуру возможной блокировки Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». Предупреждение — это, согласно закону, первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории РФ.

Таким образом надзорное ведомство отреагировало на решение Верховного суда, отклонившего иск мессенджера к ФСБ о признании незаконным приказа спецслужбы передать ей ключи для дешифровки переписки пользователей.

В декабре 2017 года суд уже оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ. Теперь в соответствии с законом у Telegram есть 15 дней на передачу ФСБ необходимой информации, в противном случае Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием блокировки мессенджера.