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«Ростелеком» позаимствует бизнес-модель у Apple и Uber


Добавлено: 21 мар 2018 в 12:57, Категория: Новости на сегодня
«Ростелеком» позаимствует бизнес-модель у Apple и Uber

Новая стратегия Ростелекома на ближайшие четыре года предполагает переход к платформенной бизнес-модели по примеру компаний Apple и Uber. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.

Новая стратегия на 2018-2022 годы была утверждена советом директоров компании 14 марта.

Речь идет о платформах, обеспечивающих взаимодействие клиентов разных типов и партнеров с помощью API (application programming interface — интерфейс прикладного программирования), примерами которого являются платформы для «умного» дома, «умной» одежды, цифрового здравоохранения, промышленного интернета, дронов и другие.

Издание отмечает, что в России по такой модели работает «ВКонтакте». Как пояснил представитель пресс-службы социальной сети, разработчики могут использовать API во «ВКонтакте» для создания дополнительных приложений в самой социальной сети — от небольших игр до крупных сервисов для продажи товаров и услуг. Таким образом, API является посредником между разработчиком приложений и какой-либо средой, с которой это приложение должно взаимодействовать.

При этом, по мнению экспертов, существует вероятность, что «Ростелеком» не сможет не найти достаточного количества партнеров для наполнения платформы решениями, как и потребителей.

«Ростелеком» является оператором международной и междугородной связи, местной телефонии. Также компания зарабатывает на аренде магистральных сетей связи по всей стране.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 12:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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