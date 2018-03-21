«Ростелеком» позаимствует бизнес-модель у Apple и Uber

Новая стратегия Ростелекома на ближайшие четыре года предполагает переход к платформенной бизнес-модели по примеру компаний Apple и Uber. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.

Новая стратегия на 2018-2022 годы была утверждена советом директоров компании 14 марта.

Речь идет о платформах, обеспечивающих взаимодействие клиентов разных типов и партнеров с помощью API (application programming interface — интерфейс прикладного программирования), примерами которого являются платформы для «умного» дома, «умной» одежды, цифрового здравоохранения, промышленного интернета, дронов и другие.



Издание отмечает, что в России по такой модели работает «ВКонтакте». Как пояснил представитель пресс-службы социальной сети, разработчики могут использовать API во «ВКонтакте» для создания дополнительных приложений в самой социальной сети — от небольших игр до крупных сервисов для продажи товаров и услуг. Таким образом, API является посредником между разработчиком приложений и какой-либо средой, с которой это приложение должно взаимодействовать.

При этом, по мнению экспертов, существует вероятность, что «Ростелеком» не сможет не найти достаточного количества партнеров для наполнения платформы решениями, как и потребителей.

«Ростелеком» является оператором международной и междугородной связи, местной телефонии. Также компания зарабатывает на аренде магистральных сетей связи по всей стране.