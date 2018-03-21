С Луны зафиксирован взлет НЛО: ученые озабочены доказательствами внеземной жизни на спутнике Земли

Новости сегодня, 21.03.2018: виртуальные уфологи всерьез озабочены новыми доказательствами существования инопланетян на Луне. Со спутника нашей планеты постоянно взлетают НЛО.

Авторитетные японские специалисты, предоставили ошеломительные свидететльства того, что на Луне обитают пришельцы, которые прилетают туда на своих космических кораблях.

Совсем недавно орбитальный аппарат SELENE зафиксировал, как НЛО поднимается с лунной поверхности.

SELENE удалось поймать на камеру странный инопланетный объект, который вылетел из массивного кратера и парил над поверхностью Луны.