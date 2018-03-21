Сафронов: можно назвать Тихонова героем 4-го матча СКА с "Локомотивом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший защитник СКА и "Локомотива" Кирилл Сафронов заявил, что хоккеиста санкт-петербургского клуба Виктора Тихонова можно назвать героем четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции КХЛ против ярославцев.

Виктор Тихонов во вторник сделал дубль в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина и помог СКА одержать победу - 4:1. Армейцы ведут в серии с "Локомотивом" до четырех побед со счетом 3-1.

"Виктор Тихонов в этом году играет не так много. Даже в матче против "Локомотива" в тот момент, когда он забрасывал вторую шайбу, у него было чуть больше семи минут на льду. Для Тихонова – это удачный матч. Он настырно лез на ворота, после двух забитых голов участвовал в потасовках. Виктор хорошо выполнял свою роль в четвертом звене, плюс еще два гола забил. Можно назвать его героем матча", - сказал Сафронов РИА Новости по телефону.

Собеседник агентства отметил, что большое количество потасовок в конце матча могло быть связано с желанием ярославцев показать сопернику и болельщикам, что "Локомотив" намерен биться до конца. "В третьем периоде стало понятно, что "Локомотив" проигрывает матч. Им был нужно показать СКА, что борьба продолжится в пятой встрече. С другой стороны, для ярославцев вчерашний матч может стать последним домашним в этом сезоне – они хотели показать болельщикам, что бьются до конца", - заявил Сафронов.

"СКА возвращается домой с отличным заделом – счет в серии 3-1 в пользу армейцев. Им нужно выиграть матч дома - и они в следующем раунде", - отметил Сафронов.

СКА и "Локомотив" проведут пятый матч 1/2 финала Западной конференции в четверг, 22 марта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.