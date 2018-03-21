Саша Артемова предложила подписчикам поиграть в игру

Поигрываем? Я напишу 10 фактов о себе, 3 из них будут придуманны на ходу. Кто первый ответит правильным комментарием, обещаю 10 лайков. Начинаем?1 - Я никогда не играла на фортепьяно. 2 - Проходила курсы массажиста. 3 - Училась в школе-интернат для одаренных детей. 4 - Люблю сладкое. 5 - Родилась в городе Новотроицк (Оренбургская область). 6 - Обожаю кататься на аттракционах, качелях. 7 - Я никогда не ела шпинат. 8 - Слушаю шансон и рэпчик. 9 - Живу с мужем и двумя собаками. 10 - Участвовала в шоу «Большая Стирка».[i][/i]