Мама Йоси сказала, что готова принять меня в семью, но только если я стану более спокойной, а именно: не буду выносить ему мозги, скорректирую своё поведение и поменяю характер. Я была очень удивлена тому, что в их семье считается нормальным, когда мужчина изменяет женщине. Она мне сказала, что если изменяет мужчина, то в этом виновата исключительно женщина. Тем самым мама развязала сыну руки. Вот мне, например, когда звонит моя бабушка, всегда говорит не только о том, что Йося не прав, но и также объясняет мне мои ошибки. А здесь получается, она просто одобрила поведение Иосифа. Для меня это шок. Все же я думала, что она поругает его за измену, а не погладит по голове. Я, конечно, понимаю, что они из кавказской семьи и у них другие обычаи, но для меня измена – это предательство родного и близкого человека. С таким мужчиной я никогда жить не стану. У нас с Йосей есть договоренность, что если подобное ещё раз произойдёт, то вместе мы никогда не будем. Потому что тот ад, который я пережила тогда, пережить ещё раз я не смогу.
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Черно не сможет пережить еще одну измену Иосифа Оганесяна
Саша Черно не сможет пережить еще одну измену Иосифа Оганесяна
Добавлено: 21 мар 2018 в 10:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 21 мар 2018 в 10:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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