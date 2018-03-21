Савченко пытается через суд восстановиться в комитете Рады

Народный депутат Надежда Савченко на своей странице в Facebook сообщила, что подала в Верховный суд иск об отмене постановления Верховной Рады об исключении ее из членов Комитета по национальной безопасности и обороне.

«Сегодня мной было подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов Комитета по национальной безопасности и обороне. Отмечу, что постановление, за которое депутаты проголосовали на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством для принятия такого решения, отсутствуют», — написала Савченко.

Ранее сообщалось, что представление на Савченко рассмотрят 22 марта.

Фото: НВ