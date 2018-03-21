Секретные материалы - Оффшорные скандалы 19.03.2018

Добавлено: 21 мар 2018 в 01:21 ,

Секретні матеріали. Кто контролирует сельское хозяйство последний выпуск 19 марта. Большая страна, которая каждый день генерирует огромные деньги! Но вместо налогов и пенсий эти деньги превращаются в имения, авто, дорогие сумочки и зажигательные вечеринки для украинской элиты. Один за другим появляются поколения власть-олигархов. «Секретные материалы» начинают серию сюжетов о генералах украинской теневой экономики. Кто контролирует целые отрасли хозяйства? И в какие оффшоры стекаются деньги украинцев.



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