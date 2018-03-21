Семиклассница обстреляла из пневматики одноклассников в Шадринске

В одной из школ Шадринска Курганской области 13-летняя девочка обстреляла учеников из пневматического пистолета. В результате, как пишет Shadr.info со ссылкой на МВД, синяки и ссадины получили семь учащихся.

Инцидент произошел в школе №15.

Как сообщила «Интерфаксу» глава пресс-службы управления МВД по Курганской области Елена Радаева, семиклассница стреляла в одноклассников. Пневматический пистолет она взяла дома, им владеет ее отец.

В школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в обычном режиме.