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Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО)


Добавлено: 21 мар 2018 в 04:58, Категория: В мире
Скандальное европейское издание опубликовало карикатуру на выборы президента РФ (ФОТО)
Редакция французского журнала Charlie Hebdo не могла пройти мимо темы так называемых "выборов" президента Российской Федерации.

Сатирическое издание опубликовало карикатуру на "волеизъявление" в России.
На картинке изображен улыбающийся Путин, у которого на руку надета перчаточная кукла в красном платье, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах".


Напомним, в минувшее воскресенье в России прошли очередные "выборы" президента, закончившиеся абсолютно неожиданным исходом - "победой" Владимира Путина, который набрал более 75 процентов голосов.


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Добавлено: 21 мар 2018 в 04:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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