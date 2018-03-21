Слідство ведуть екстрасенси - 19 выпуск - Эрика (19.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 01:21 ,

Следствие ведут экстрасенсы 19 серия Эрика последний выпуск 19 марта. В проект обратилась супружеская пара в надежде, что экстрасенсы смогут выяснить, почему в их трехлетнюю дочь вселяется нечистая сила. Эрика и Степан сдали в аренду квартиру покойных родителей девушки. После этого в их жизнь появилось что-то мистическое. Квартиру снимал учитель словацкого языка, и Эрика была им довольна. Он вовремя выплачивал деньги за квартиру, и жалоб от соседей не поступало. Внезапно в один из дней, мужчина ничего не объясняя решил съехать. Когда Эрика и Степан пришли в квартиру, то они устрашились – все стены были изрисованы странными символами.



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