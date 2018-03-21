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» » Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018)

Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018)


Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00,
Слепая 533 серия Цветы жизни последний выпуск 20 марта. Домработница Рита неожиданно получает странный заказ. Женщина, которая выбрала среди множества других анкет именно анкету Риты, хочет, чтобы Рита изображала ее дочь. Рита боится и не понимает мотивов своей нанимательницы. За советом Рита едет к бабушке Нине. Прабабка ее матери была травницей. Помогала бесплодным. Лечила больных животных. С другой ее прабабкой в детстве случилась беда. Из-за сильного сколиоза у маленькой девочки вырос горб. А ее саму сравнивают с Вангой. Ведь она тоже слепой не родилась. Виной всему стала трагическая случайность. Когда она практически ослепла, это и произошло. Она увидела людей, но по-другому.

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Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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