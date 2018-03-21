Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00 ,

Слепая 533 серия Цветы жизни последний выпуск 20 марта. Домработница Рита неожиданно получает странный заказ. Женщина, которая выбрала среди множества других анкет именно анкету Риты, хочет, чтобы Рита изображала ее дочь. Рита боится и не понимает мотивов своей нанимательницы. За советом Рита едет к бабушке Нине. Прабабка ее матери была травницей. Помогала бесплодным. Лечила больных животных. С другой ее прабабкой в детстве случилась беда. Из-за сильного сколиоза у маленькой девочки вырос горб. А ее саму сравнивают с Вангой. Ведь она тоже слепой не родилась. Виной всему стала трагическая случайность. Когда она практически ослепла, это и произошло. Она увидела людей, но по-другому.



ТЭГИ: Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018) новый выпуск, Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018), Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018) онлайн, Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Слепая - 533 выпуск, Цветы жизни (20.03.2018) онлайн