СМИ: главный тренер "Реала" Зидан одобрил трансфер форварда "Баварии" Левандовского

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал зеленый свет на переход в испанский футбольный клуб нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает As.

Как отмечает издание, форвард сборной Польши является главной трансферной целью "Королевского клуба". As утверждает, что принципиальная договоренность с агентом игрока Пини Захави уже достигнута.

"Реал" пока не сделал официального предложения по приобретению 29-летнего футболиста, немецкий клуб может устроить сумма трансфера в районе 100 миллионов евро, говорится в материале.

В текущем сезоне Левандовский забил 32 гола в 37 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Польский нападающий перешел в мюнхенский клуб из дортмундской "Боруссии" в 2014 году.