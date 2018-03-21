СМИ сообщили о готовящейся отставке Лаврова

Сергей Лавров может уйти с поста министра иностранных дел и не войти в состав нового правительства. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству.

Они утверждают, что Лавров уже несколько лет хочет уйти в отставку из-за усталости. Ему пришлось доработать до выборов президента по личной просьбе Владимира Путина.

В настоящее время в МИДе ждут объявления нового состава правительства.

Между тем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в комментарии каналу сообщила, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Источники называют среди возможных преемников Лаврова одного из действующих заместителей министра (возможно, Грушко), либо человека извне, в том числе, возможно, из администрации президента. Сам же министр, уточняет источник, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет должность, например, в Совете безопасности России.

Напомним, Лавров возглавляет МИД с 2004 года.