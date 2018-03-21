СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину

«Газпром» до конца 2020 года не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, так как к тому моменту инфраструктура «Северного потока-2» еще не будет полностью готова к эксплуатации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Текущий контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года. При этом к этому моменту «Газпром» сможет прокачать через «Северный поток-2» не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров.

Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода «Северный поток-2» по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года. При этом «Газпром» неоднократно заявлял, что сам «Северный поток-2» проектной мощностью 55 млрд кубометров в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, однако к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal.

Издание указывает, что невозможность полностью загрузить «Северный поток-2» в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной.

В «Газпроме» отказались от комментариев по этому вопросу.