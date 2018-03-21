СМИ: Трамп в ярости из-за утечки информации о звонке Путину

В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за утечки информации об указаниях не поздравлять Владимира Путина с победой на очередных выборах президента в России.

По словам представителя американской администрации, Трамп принял решение позвонить своему российскому коллеге, потому что не хочет с ним враждебных отношений.

«Трамп такой человек. Если он имеет с кем-то дело, работает с вами каким-то образом, он поздравит вас», — передает портал Axios его слова.

В Белом доме также назвали «чушью» обвинения в адрес американского лидера в том, что он якобы слишком мягок с Россией. «Он одобрил поставки противотанковых ракетных комплексов, Javelin на Украину, закрыл консульство в Сан-Франциско, одобрил санкции… Но он просто не хочет, чтобы его личные отношения с Путиным были враждебными», — объяснили в Вашингтоне.

В понедельник, 19 марта, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил об отсутствии планов у Трампа поздравлять своего коллегу из России с победой на выборах, отметив, что переизбрание Путина на высший государственный пост не стало для американского лидера неожиданностью. Однако уже на следующий день президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой.

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал за это Трампа, заявив, что тот своим поздравлением «оскорбил каждого россиянина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах». Сам Трамп назвал беседу «очень хорошей» и не исключил скорой встречи с российским лидером.

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