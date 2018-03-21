СМИ: Заявившая о связи с Трампом порноактриса «проверилась» на детекторе лжи

Проверки на детекторе лжи подтвердили слова экс-порноактрисы Стефани Клиффорд об интимной связи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на отчет о результатах теста.

Проверка Клиффорд проводилась в 2011 году, по запросу журнала, взявшего интервью. Адвокат бывшей порноактрисы Майкл Авенатти заявил, что потратил 25 тысяч долларов для того, чтобы выкупить видеозапись теста на полиграфе вместе с соответствующей документацией.

Ранее СМИ сообщали, что защита Трампа подала иск в суд против экс-порноактрисы за нарушение условий соглашения о неразглашении данных об отношениях с Трампом в 2006 году.