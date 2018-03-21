Сотскова заявила, что почти идеально исполнила короткую программу на ЧМ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Мария Сотскова заявила, что смогла почти идеально исполнить короткую программу на чемпионате мира в Милане.

Сотскова в среду показала пятый результат в короткой программе, набрав 71,80 балла.

"Прокатом короткой программы я довольна, потому что после Олимпиады было тяжело настроиться, и я рада, что собралась. Сейчас стараюсь выходить на лед по-новому, работать по-новому и все неудачи оставить в прошлом, забыть. Сравнивать этот прокат короткой программы с прокатом на Олимпиаде нет смысла. Тот прокат у меня был провальным. Сегодня у меня получилось практически идеально откататься", - сказала Сотскова, которую цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Никогда не знаешь, какие оценки поставят судьи. Конечно, в ожидании своих оценок волнуюсь. И этот чемпионат мира не стал исключением. Перед произвольной программой будет день отдыха. Хочу "отпустить голову", чтобы выйти на прокат с чистого листа", - добавила она.

Произвольную программу спортсменки представят в пятницу.