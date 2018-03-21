Стало известно, сколько людей проживает в аннексированном Крыму

Оккупационные власти аннексированного Крыма заявили, что на 1 января 2018 на полуострове проживало 1,91 млн. человек, среди них — 974 тыс. (51%) в городах.

Крымстат сообщает: «В оккупированном Симферополе проживает 341 тыс. человек, в Керчи — 150 тыс., в Евпатории 106 тыс., в Ялте — 87 тыс., в Феодосии — 67 тыс. Такие данные о городском населении».

Кроме того, на сайте указано, что население полуострова за год увеличилось на 782 жителя: «Среди районов полуострова наиболее населенным является Симферопольский, где проживает 159 тыс. человек, Бахчисарайский — 89,6 тыс., Сакский — 76,2 тыс., Джанкойский — 66,4 тыс. Самым немногочисленным городским округом в Крыму является Армянск (24,2 тыс. человек), самым малочисленным районом — Красноперекопский (24,1 тыс.) «.

Известно, что по состоянию на 2013 год в Крыму насчитывали 1,967 млн человек.