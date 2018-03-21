Сувенир из Одессы - 2 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 21:02 ,

Новый сериал-фильм Сувенир из Одессы 2 серия 20 марта. События картины переносят зрителей в далекий 1916 год. Елизавета Вольская, Василий Тищенко и Матвей Грач – молодые одесситы, чьи пути пересекаются на границах закона, любви и войны. Каждому по-разному приходится выживать в трудные времена. А тем временем полиция пытается поймать генерала Котовского. В серии зрители познакомятся также с братьями Гофманами. За делишки сажают, за дела – уважают! Гофманы пытаются из фармазонщиков стать настоящими бандитами. Невероятная история об известном одесском скрипаче. Сможет ли настоящая любовь побороть криминал и беззаконие? Таинственный амулет, который изменил жизнь многим людям.



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